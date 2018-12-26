Назарбаев и Порошенко обсудили по телефону инцидент в Керченском проливе

Алма-Ата, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обсудил со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ситуацию в Керченском проливе.

В пресс-службе президента Казахстана подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Украины.

«Нурсултан Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование указанного вопроса путем переговоров между украинской и российской сторонами», — сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Кроме того, Порошенко и Назарбаев обсудили вопросы по ситуации в Донбассе. В пресс-службе подчеркнули, что президент Казахстана призвал стороны конфликта к диалогу.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива 25 ноября. Они пересекли временно закрытую акваторию территориального моря, а также совершали опасные маневры. Корабли были задержаны, их экипажи помещены под арест. Возбуждено уголовное дело. Москва назвала действия Киева провокацией.