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Сирия: РФ и Турция обсудят ситуацию в САР в ближайшее время

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Сирия: РФ и Турция обсудят ситуацию в САР в ближайшее время

Москва, 26 декабря. Представители России и Турции проведут встречу на высоком уровне в ближайшее время, в ходе которой обсудят ситуацию в Сирии. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

«Встреча с представительной турецкой делегацией прорабатывается. Ожидается, что контакты на высоком уровне по ситуации в Сирии могут пройти в Москве в ближайшее время», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что турецкая делегация, в состав которой войдут министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калыны и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, посетит Москву в субботу.

Чавушоглу сообщил, что намерен в ближайшее время обсудить с российской стороной вывод американского военного контингента из Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии и выводе американских военных из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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