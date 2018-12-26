Главы МИД и Минобороны Турции посетят РФ 29 декабря

Анкара, 26 декабря. Турецкая делегация, в состав которой войдут министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр обороны Турции Хулуси Акар, посетит Москву 29 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.

По словам Челика, в состав делегации также войдут официальный представитель президента Турции Ибрагим Калыны и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Также пресс-секретарь отметил, что при необходимости лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут провести переговоры «с глазу на глаз».

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что намерен посетить Москву и обсудить процесс вывода войск США из Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии и выводе американского военного контингента из САР. Решение Трампа вызвало споры в американских политических кругах, так представитель США в международной коалиции Бретт Макгерк подал в отставку из-за несогласия с Трампом.

1 Организация запрещена на территории РФ.