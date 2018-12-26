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Золотов рассказал, как стал генералом армии

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Золотов рассказал, как стал генералом армии

Москва, 26 декабря. Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что перед тем, как возглавить Федеральную службу войск национальной гвардии и стать генералом армии, прошел долгий карьерный путь. Он, напомним, был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России и заместителем директора ФСО. 

«После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим. За моей спиной 350 тысяч штыков», — отметил Золотов в интервью KP.ru

Глава Росгвардии также ответил на огульные обвинения со стороны блогера Алексея Навального, уточнив, что хотел бы посмотреть на того в ситуации, возникшей около Кремля. Тогда, напомним, Золотов лично убедил сдаться мужчину, угрожавшего осуществить взрыв около Кремля.

«Жалею, что не взял с собой этого субъекта, хотел бы посмотреть на него в той ситуации», — сказал Золотов.

Он отметил, что не приемлет клевету. По словам Золотова, он с гордостью служит России под руководством президента Владимира Путина.

Напомним, в сентябре генерал армии Виктор Золотов решительно ответил на «расследование» блогера Навального, порочащее честь и достоинство офицеров. Впоследствии Золотов обратился в суд, чтобы поставить точку в истории с домыслами Навального.

Золотов рассказал, как стал генералом армии

Автор: Федор Веснин
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