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ФАН-ТВ

800 сотрудников МЧС пожертвуют отпуском ради пожарной безопасности в праздничные дни. ФАН-ТВ

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В дни новогодних каникул в Петербурге запланировано проведение 254 праздничных мероприятий.  В период с 30 декабря до окончания праздников ГУ МЧС будет переведено в режим повышенной готовности. Для обеспечения пожарной безопасности планируется задействовать 800 единиц личного состава и 199 единиц техники.

Запускать салюты предлагается на одной из 18 специально отведенных площадок, которые будут контролировать спасатели. Петербуржцам рекомендуют отказаться от пиротехники в центре города. В прошлом году подобное баловство закончилось возгоранием строительных лесов возле колесницы арки Главного Штаба.

Начальник отдела организации службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ и пожарной профилактики комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Михайловский отметил, что статистика  по несчастным случаям в новогодние праздники небольшая. В последние годы заметно снизилось количество пострадавших от некачественной пиротехники.

«Почему раньше были несчастные случаи — потому что пиротехника буквально взрывалась в руках. Теперь такого нет, поскольку усилен контроль за этим. Статистика небольшая, но расслабляться нельзя, потому что она всегда имеет возможность вырасти», — подводит итог Андрей Михайловский.

Автор: Александр Яремчук
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