800 сотрудников МЧС пожертвуют отпуском ради пожарной безопасности в праздничные дни. ФАН-ТВ

В дни новогодних каникул в Петербурге запланировано проведение 254 праздничных мероприятий. В период с 30 декабря до окончания праздников ГУ МЧС будет переведено в режим повышенной готовности. Для обеспечения пожарной безопасности планируется задействовать 800 единиц личного состава и 199 единиц техники.

Запускать салюты предлагается на одной из 18 специально отведенных площадок, которые будут контролировать спасатели. Петербуржцам рекомендуют отказаться от пиротехники в центре города. В прошлом году подобное баловство закончилось возгоранием строительных лесов возле колесницы арки Главного Штаба.

Начальник отдела организации службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ и пожарной профилактики комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Михайловский отметил, что статистика по несчастным случаям в новогодние праздники небольшая. В последние годы заметно снизилось количество пострадавших от некачественной пиротехники.