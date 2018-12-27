Россия играет по своим правилам: в Киеве оценили санкционный список Москвы

Заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о внесении в санкционный список 252 граждан Украины заставило Киев забеспокоиться. Эксперты не понимают, почему в этот список попали даже те, кто выступал за восстановление дипломатических отношений с Россией, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Внесение в санкционный список Вадима Новинского и других депутатов «Оппозиционного блока» показало, что у российского государства какая-то своя логика, свое представление о наших отношениях. Мы по-другому видим эту ситуацию, нежели Россия. Кремль играет по каким-то своим правилам, которые нам понять даже сложно», — высказался киевский политолог Павел Рудяков.

Помимо Новинского, под санкции попали и его коллеги депутаты Михаил и Дмитрий Добкины, Борис Колесников и глава партии «Наши» Евгений Мураев. Их попадание в список связывают с близостью к бизнесмену Ринату Ахметову, перед которым, уверены политологи, стоит задача не допустить до второго тура кандидата Юрия Бойко.

Тем не менее киевские политологи уверены, что именно в руках депутатов Рады — возможность наладить дипломатические отношения с Россией.

«Кремль минимальное количество русофильски настроенных депутатов «Оппоблока» включает в санкционный список. Людей, которые могли бы когда-то задуматься о восстановлении сотрудничества с Россией после всех трагедий, которые произошли», — сетует Рудяков.

По его мнению, с учетом церковного раскола, произошедшего на Украине, такие связи между Киевом и Москвой были бы очень кстати. Рудяков считает, что православная церковь в России могла бы повлиять на ситуацию с канонической УПЦ изнутри.

«Так как наступление на УПЦ ведется и со стороны церковных институций, и со стороны государства Украина, а на ее стороне еще и государственный департамент США, то получается, что наступление ведут разные силы, а украинская церковь защищается только сама — молитвой. В данном случае молитва — это хорошо, но очевидно, что ее мало в нашем мире, который молитвой занимается 15 минут в сутки. В такой ситуации украинская православная церковь могла бы рассчитывать и надеяться на Русскую православную церковь и на Россию, которая могла бы по официальным дипломатическим каналам влиять на наше государство, чтобы защищать церковь. А Россия наших депутатов запрещает», — пожаловался эксперт.

Санкции, введенные против депутатов украинской Рады, подразумевают заморозку активов и счетов в банках, находящихся в России.