МИД Сирии: Удар Израиля по САР направлен на продление кризиса в стране

Дамаск, 26 декабря. Удар армии Израиля по окрестностям Дамаска был направлен на продление кризиса в САР. Об этом говорится в послании МИД Сирии, которое было направлено в Совбез ООН, сообщает агентство SAHA.

В документе сообщается, что агрессия Израиля является частью попыток продлить сирийский кризис, а также продолжить террористическую войну против сирийского государства.

В МИД Сирии подчеркнули, что израильская агрессия была бы невозможна без поддержки США. Дамаск обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры по предотвращению таких инцидентов.

Ранее израильские истребители F-16 из воздушного пространства Ливана нанесли удар по сирийской территории. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, израильские ВВС создали угрозу двум пассажирским самолетам и для предотвращения трагедии пришлось ограничить применение сирийских ПВО.