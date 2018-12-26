Mitsubishi повысит цены на автомобили в России

Москва, 26 декабря. Японская компания Mitsubishi Motors повысит цены на весь модельный ряд на российском рынке с 1 января. Стоимость автомобилей увеличится на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%», — сообщил глава официального дистрибьютора бренда «ММС Рус» Осаму Иваба.

За 11 месяцев текущего года Mitsubishi реализовала в России почти 40 тысяч автомобилей, что в 1,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым продаваемым автомобилем японского производителя остается кроссовер Outlander. Продажи этой модели за указанный период выросли на 48%. Второе место в списке самых популярных автомобилей Mitsubishi в России занимает внедорожник Pajero Sport. Замыкает тройку лидеров продаж кроссовер Mitsubishi ASX.