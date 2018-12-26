Совбез Украины ввел санкции против российских юридических и физических лиц

Киев, 26 декабря. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба украинского Совбеза.

По данным пресс-службы СНБО, члены Совбеза в ходе обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» поддержали введение ограничений против российских компаний, бизнесменов, политиков и работников силовых структур, которые якобы поддерживали «агрессивные действия против Украины».

СНБО намерен ввести ограничения против организаторов выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также лиц и компаний, которые участвовали в задержании украинских моряков во время провокации в Керченском проливе.

Ранее российское правительство опубликовало расширенный список украинских граждан и компаний, на которых распространяется действие санкций. В список вошли 567 граждан Украины и 75 компаний. Ограничения связаны с провокацией ВМСУ с Керченском проливе.

«Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антироссийские санкции, но не отвечать тоже мы не можем», — заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Напомним, три корабля ВМСУ нарушили границу РФ в Керченском проливе 25 ноября. Моряки проигнорировали требование российских пограничников об остановке и продолжили опасное маневрирование. Сотрудники ФСБ РФ были вынуждены применить оружие и силой заставить украинских моряков остановиться.

Суд арестовал 24 военнослужащих Украины, в том числе двоих сотрудников СБУ, на 60 суток. Арестованные содержатся в СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово».