Порошенко предложил продлить ограничения для россиян на въезд на Украину

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко отменил действие военного положения в десяти областях страны, но призвал пограничную службу сохранить ограничения на въезд на Украину для граждан РФ.

С соответствующим предложением он обратился к председателю Госпогранслужбы Украины Петру Цигикалу, сообщает УНИАН.

«Я прошу внести предложение о продлении тех мер, которые не напрямую связаны с военным положением», — сказал Порошенко.

Он выразил уверенность, что Совет национальной безопасности Украины поддержит продление ограничения на въезд в страну для россиян мужского пола.

Напомним, в конце ноября после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива президент Украины Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение. Он также распорядился ограничить въезд на Украину для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Из-за этого на Украину не пустили более 1,5 тысяч россиян.

В Совете Федерации РФ, комментируя это решение, заявили, что Россия не будет подражать Порошенко, ограничивая право граждан на передвижение. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.