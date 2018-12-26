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Украина

Надо будет — договорюсь: Зеленский оценил перспективы Украины вступить в НАТО

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Зеленский заявил, что сможет договориться с НАТО о членстве Украины

Киев, 26 декабря. Предполагаемый кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский оценил перспективы Украины вступить в НАТО.

По его шоумена, для Украины было бы «круто вступить» в ЕС и НАТО.

«У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут – хорошо, иди договорись тихо. Надо будет – я договорюсь с НАТО», — заявил юморист.

Он подчеркнул, что наличие конфликта на территории Украины мешает стране вступить в Альянс.

Напомним, что в предвыборном рейтинге Владимир Зеленский занимает вторую строчку, уступая лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Юморист пока не определился с участием в предвыборной гонке, однако заявил, что много думает об этом.

В ноябре парламент Украины принял проект изменений в конституцию страны, по которому в ней закрепляется курс Украины на членство в НАТО. По словам президента страны Петра Порошенко, Верховная рада закрепит курс Украины в НАТО и ЕС в феврале. На своей странице в Facebook украинский президент подчеркнул, что «будет настаивать» на этом.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Киев пока не готов к членству в НАТО. По словам Волкера, Североатлантический альянс также не готов достичь консенсуса по включению Украины. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Киеву нужно продолжить движение в этом направлении, а также активизировать свои усилия.

Автор: Денис Коробейников
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