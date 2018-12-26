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Зеленский заявил, что готов вынести вопрос Донбасса на референдум

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Зеленский заявил, что готов вынести вопрос Донбасса на референдум

Киев, 26 декабря. Украинский шоумен Владимир Зеленский, который, согласно данным социологических опросов, входит в тройку основных кандидатов в президенты страны на предстоящих в марте будущего года выборах, заявил, что готов вынести на референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе.

«Проведем референдум. Не хотите – скажите свое слово. Хотите – тоже скажите», — объяснил свою позицию Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.  

Шоумен отметил, что считаться с мнением депутатов в таком случае будет совершенно необязательно. Он подчеркнул, что его будет волновать только мнение украинского народа.

Напомним, Зеленский ранее признавался, что еще не определился, будет ли участвовать в выборах президента Украины. Отметим, в настоящее время, по данным предвыборных опросов, шоумен уступает в популярности лишь экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, а вот действующего президента страны Петра Порошенко обходит.  

Автор: Федор Веснин
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