Крым получил более 0,5 млрд рублей от продажи имущества Коломойского

Симферополь, 26 декабря. Крым заработал в текущем году более 500 млн рублей от продажи имущества, которое ранее принадлежало украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Вырученные средства были направлены в Фонд защиты вкладчиков, об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

По словам Анюхиной, средства, вырученные с продажи имущества Коломойского, были направлены на погашение компенсаций вкладчиков украинских банков. Министр добавила, что на сегодняшний день реализовано уже более половины имущества олигарха. Продажи продолжатся и в следующем году.

В этом году были проданы принадлежавшие Коломойскому АЗС на территории Крыма. В начале следующего года в Фонд поступят около 100 млн рублей. Также в текущем году планировали продать квартиры Коломойского в Ялте общей стоимостью 330 млн рублей, 31 АЗС и склад ГСМ. В 2016 году власти Крыма реализовали шесть объектов, принадлежащих олигарху, на сумму 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий «Форос».