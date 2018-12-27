Глава «Юнармии» Романенко: В следующем году нас должно быть полмиллиона

Герой России, космонавт Роман Романенко совмещает депутатскую работу в Госдуме и руководство Центральным штабом военно-патриотического молодежного движения «Юнармия» — он возглавил его в этом году вместо олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Роман Юрьевич рассказал, что делают блогеры в «Юнармии», откуда придут новые юнармейцы в следующем году, чтобы состав движения увеличился вдвое, и кто сегодня становится новыми легендами для детей.

— Роман Юрьевич, движению «Юнармия» уже больше двух лет, вы же занялись ее руководством только несколько месяцев назад. Как оцениваете своим свежим взглядом — удается то, ради чего «Юнармия» задумывалась?

— «Юнармия» началась почти три года назад. За это время численность участников движения перевалила за 290 000 — тех, кому от 8 до 18 лет, тех, кто бережно относится к историческому наследию и готов помогать России становиться еще сильнее и лучше.

Если посмотреть на карту страны — мы представлены практически везде. На территории субъектов РФ действует 12 060 юнармейских отрядов, создано 1 847 местных отделений.

Мы занимаемся с детьми в самом интересном возрасте, когда они только формируются, решают, кем они хотят быть, определяются с профессией. У нас много мероприятий, в том числе с другими организациями, и безусловно, все видят результат этой совместной работы. Ребята постоянно находятся в поиске вместе с нами: начальники штабов других регионов приезжают к нам, предлагают свои проекты, и я вижу, как у юнармейцев, которые в этом участвуют, глаза горят.

Уверен, что каждый ребенок должен состоять в какой-то общественной организации, посещать спортивную секцию или кружок. Крайне важно получать дополнительное образование, проводить время осмысленно и с пользой. Для этого нужны громадные усилия всех институтов общества — государства, общественных организаций, политиков, средств массовой информации.

— Какой из проектов «Юнармии» 2018 года вы назвали бы самым ярким, действенным в воспитании? На какие проекты отзываются сами ребята?

— Хочу подчеркнуть, что у нас нет второстепенных задач. Когда речь идет о работе с детьми, важно все. Остановлюсь на самом масштабном и востребованном проекте, это «Юнармейское лето». В этом году мы вовлекли в профильные смены больше 83 тысяч детей и подростков. Это в пять раз больше, чем в 2017 году, когда было охвачено 16 тысяч ребят. Работу организовали на всех уровнях: восемь федеральных лагерей, 509 региональных и муниципальных, больше тысячи школьных.

По-настоящему уникальные программы провели в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан», с которыми у движения «Юнармия» заключены соглашения. Я лично ездил на открытие и закрытие юнармейских смен, видел, как все это работает и какой отклик в сердцах находит.

Вот, к примеру, программа «Юный командир», ее проводили в «Артеке». Стрельба, строевая подготовка, инженерия, медицина, спорт, альпинизм, история, география. Ребята прошли настоящий курс выживания: научились ориентироваться по картам и компасу, освоили технику вязания узлов, овладели искусством наведения переправ. Теперь они — стратеги, которые способны предвидеть ход событий, одним словом, это настоящие будущие командиры. С такими лично я готов отправится и в огонь, и в воду, и в разведку, и в открытый космос!

По окончании занятий ребята уезжали очень довольные. Каждый стремился завоевать грамоты и награды. Вообще, наши юнармейские награды — это серьезный стимул. Я вижу, что новички с восхищением смотрят на дипломированных командиров отрядов, у которых уже есть награды. В нежном возрасте ребята ищут тех, кого можно считать примером, за кем стоит тянуться, поэтому в здоровых организациях так и должно быть. В «Юнармии» есть герои, которые способны повести за собой. И их немало!

Отлично зарекомендовали себя палаточные лагеря. Это настоящий армейский лагерь, в котором юнармейцы проходят полное погружение. Конечно, не такое серьезное, как курсанты и студенты военных вузов, все с поправкой на возраст. Но на выходе мы получаем людей, которые знают историю и военно-прикладное дело, могут сами постель заправить, приготовить еду, сориентироваться в лесу, разжечь костер. Они больше приспособлены к жизни по сравнению с обычными школьниками.

Да, мы делаем акцент на военно-патриотическом воспитании. Но кроме этого развиваем и другие качества. Помимо строевого шага и сборки-разборки автомата ребята изучают технику спасения человека во внештатных ситуациях, учатся оказывать первую экстренную помощь.

У нас есть экспедиции по местам боевой славы, в которых можно погрузиться в историю подвигов наших дедов и прадедов. Есть походы, в которых ищут захоронения бойцов. На базе «Домов Юнармии» можно петь, танцевать, играть в КВН, пробовать себя в журналистике. Мы предоставляем ребятам массу возможностей. Для нас приоритетно, чтобы ребенок развивался там, где ему комфортно и где он может увидеть и показать результаты.

— Министр обороны поставил задачу в следующем году пополнить состав до 500 000 человек. Уже понимаете, где наберете столько юнармейцев?

— В России 15 млн детей, 290 000 у нас уже есть — самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Находясь в кругу таких сверстников, все хотят проявлять самые лучшие качества — мужество, отвагу, сострадание. Хотят также самоотверженно служить России.

За почти три года работы мы сделали движение популярным и узнаваемым. Мы говорим с молодыми людьми на одном языке.

Конечно, наша цель — максимальное вовлечение детей России в патриотические мероприятия и в участники движения. Вообще, у каждого региона свой подход в формировании состава. Скажем, в Москве делается упор на школы: наши руководители ходят по учебным заведениям, договариваются, заключают договоры о сотрудничестве, работают со школьниками на местах.

Пополняют наши ряды и дети сотрудников предприятий. За время работы нашими надежными друзьями стали ДОСААФ России, ЦСКА, организация ветеранов Вооруженных сил РФ, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество, Российское движение школьников, Российский союз молодежи, Роспатриотцентр, поисковое движение России, «Волонтеры Победы», Союз десантников России, «Боевое братство». Активно содействуют нам в воинских частях, ведь министерство обороны — наш ключевой партнер.

Еще у нас есть проект «Юнармия. Наставничество», когда наши ребята становятся наставниками детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. У большинства из нас в жизни были значимые люди: родственники, тренеры, руководители, учителя. Эти люди повлияли на наш выбор ценностей, жизненных принципов. Они были для нас примером, защитниками, советчиками и просто друзьями.

У воспитанников детских домов шанс обрести настоящего друга, который поддержит и подскажет, очень мал. Как раз наш проект дает возможность юнармейцам стать такими друзьями для детей-сирот и «трудных» подростков. «Юнармия» показывает, что есть жизнь за пределами детского дома, помогает найти друзей среди неравнодушных взрослых, ровесников и старших товарищей. Вот, что топит лед и меняет ценности.

— Как будет развиваться и изменяться «Юнармия» в следующие годы под вашим руководством?

— В следующем году мы начинаем готовиться к 75-летию Победы: обязательно будем присоединяться к разным мероприятиям — парадам Победы, акциям у памятников и захоронений, будем участвовать в событиях в честь памятных дат. В 2019 году мы запускаем новый проект «Юнармеец в профессии». Он реализуется в партнерстве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Цель: создать юнармейские центры на базе предприятий ОПК. Такие центры будут иметь тематическую направленность, связанную с деятельностью предприятий, и акцент в их работе будет делаться на профориентацию юнармейцев.

Ярким событием юнармейского движения в следующем году станет создание собственной Лиги КВН. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается совместно с телевизионным творческим объединением «АМиК». В начале следующего года начнется практическая реализация этого проекта.

Вообще, направления интересов наших детей мы определили по-научному. В канун форума «Я — «Юнармия» провели соцопрос — спросили, чем бы они хотели больше заниматься в «Юнармии». Пробовали понять, получают ли они то, за чем идут.

Выяснилось, что большая часть выбирает все-таки военно-патриотическое направление. Чуть меньший процент — это технари и спортсмены. На третьем месте у нас «продвинутые пользователи» — это те, кто увлекается современной актуальной молодежной музыкой, хочет заниматься фото- и видеосъемкой и вести блоги. Эти результаты помогли нам строить планы на будущее, двигаться дальше в нужном направлении, потому что ребята нам сами подсказывают, что их интересует и привлекает.

Сейчас в «Юнармии» есть совместные проекты со спортсменами, мы начинаем активно продвигать киберспорт. Пример показал столичный «Дом Юнармии», уверен, регионы подхватят. Мы создаем условия для получения основ сразу нескольких профессий. У нас можно будет сдать на права, научиться ездить на квадроцикле, управлять квадрокоптером. Наша задача — заинтересовать детей так, чтобы они после школы бежали к нам, а родители спокойно их к нам отпускали.

— Вы уже говорили о героях и примерах для детей, вы сами Герой России, космонавт. Кого бы хотели видеть в числе детских героев?

— Что касается «Юнармии», мы начали с авторитетов — включили в Главный штаб тех, кто пользуется у молодежи уважением, и тех, кто способен «продавливать» наши интересы во власти. Тут и спортсмены, и ведущие, и руководители патриотических организаций, и депутаты разных уровней — Артур Чилингаров, Павел Худяков, Наталья Кувшинова, Елена Исинбаева, Михаил Галустян, Дмитрий Губерниев.

Каждый из них — герой нашего времени, человек, который может многому научить. И мы этим пользуемся — устраиваем мастер-классы, форумы, дискуссионные клубы. Мы сократили дистанцию между юнармейцами и звездными наставниками. Любая теория без практики не имеет смысла. Научить можно только собственным примером. Современные герои часто ездят по школам, мы, космонавты, в том числе. Кстати, сейчас дети снова хотят быть космонавтами, их намного больше, чем 10 лет назад.

В нашей стране много героев, о которых мы забываем или мало знаем. Есть такие примеры даже среди наших ребят, юнармейцев, которые спасали кого-то из огня или вытаскивали из воды. Взять, например, случай в Ростове-на-Дону. Прошлым летом там был огромный пожар в частном секторе центре. И наши юнармейцы — 14-летний Давид Ананян и 16-летняя Александра Трутнева не только первыми бросились тушить, но и помогли вывести из горящих домов пожилых людей!

Тем же летом юнармеец из Иркутской области Родион Терехов спас двоих тонувших детей. На глазах у взрослых, которые остались равнодушными. За отвагу, проявленную при спасении людей, министр обороны России Сергей Шойгу вручил ребятам знаки доблести.

Примеры вокруг есть, надо их просто показывать. У нас герои, которые выполняют интернациональный долг в Сирии, и погибли, защищая сирийских жителей, спасая друг друга. Дети о них знают, для них это — новые легенды.

— Роман Юрьевич, как считаете, не добавляет ли «Юнармия» еще один штрих в образ «России-агрессора», как нас полюбили называть на Западе?

— Похожие движения есть во всех странах. Скажем, скауты в Америке скорее занимаются экспедициями, походами, а у нас направленность патриотическая. Мы не утверждаем, что все ребята из «Юнармии» отправятся в военные вузы или в армию, но имеем в виду, что часть из них именно так и поступит.

Мы гарантируем, что в военные высшие учебные заведения юнармейцы смогут поступить в числе первых. Уже в этом году при прочих равных условиях участникам нашего движения предоставлялись преимущества.

В настоящее время у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими вузами, которые со следующего года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. Один из примеров — саратовский технический университет, который создал на своей базе центр развития «Юнармии».

Я считаю, что «Юнармия» — хорошее дополнение к основному образованию. У нас есть все для того, чтобы ребенок разносторонне развивался, а военная направленность организует и структурирует, это полезно для молодого человека.