Как прошел 2018 год, и чего ждут россияне в 2019? ФАН-ТВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил свое исследование, посвященное главным, по мнению россиян, событиям уходящего года. ВЦИОМ провел телефонные и квартирные опросы населения, которые показали, что 2018 год запомнился россиянам, прежде всего, чемпионатом мира по футболу, военными действиями в Сирии, открытием Крымского моста, «делом Скрипалей» и изменениями в пенсионном законодательстве. ВЦИОМ также рассказал о том, как жители России оценивают итоги 2018 года и какие прогнозы они делают на 2019.

50% граждан отметили, что для них и их близких год прошел в целом хорошо, скорее трудным он оказался для 28% респондентов. А вот в целом для страны, по мнению 43% опрошенных, год был скорее трудным. В то же время 29% отметили, что 2018 был в целом хорошим.

«Для себя и членов своей семьи итоги 2018 года россияне оценивают гораздо позитивнее, чем для страны в целом. Более того, итоги 2018 года для себя и своей семьи в уходящем году оказались лучше, чем в 2017 году. А перспектива сегодня нас радует меньше. На 2019 год в отношении своей жизни граждане России возлагают гораздо меньше надежд и ожиданий перемен к лучшему, чем на 2018 год. Ну а Новый год встретим, как всегда, дома с ближайшими членами семьи, с подарками, с новогодним столом», — подвел итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.



Цифры цифрами, а мы решили проверить и опросили граждан нашей страны. Наши респонденты оказались более позитивными. Они предсказали удачный год не только себе, но и всей стране в целом.

«В 2018 году меня очень сильно волновало обучение моих детей. У меня скоро старшая дочь заканчивает школу, мы выбираем профессию, выбираем институт. Вопрос образования на данный момент у меня на первом плане. Я жду, чтобы детям было легче заканчивать школу и выбирать профессию, устраиваться в жизни и выбирать то, что им по душе», — рассказывает Маргарита Трухачева.

«Хотела отдать ребенка в детский садик, но никак не могла, очередь наша никак не подходила. Но мы все-таки выбили, отдали, и в следующем году все — новая жизнь. В 2019-м у нас глобальные планы на покупку новой квартиры, надеюсь на лучшее, что как-то у нас это получится», — делится планами Анастасия Шешина.

«События этого года радовали. Обычно, когда старый Новый год провожают, что-то такое вспоминают. Было плохое, было хорошее, но хорошего было больше, и вот это хорошее, оно создает заряд на 2019 год», — убежден Василий Двина.