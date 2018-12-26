В Судане разыгрывается сценарий цветных революций — эксперт

Хартум, 26 декабря. Массовые беспорядки в Судане вполне могут быть первым этапом спланированной внешними силами цветной революции. Такое мнение высказал в среду руководитель департамента стран Азии и Африки Институт политических исследований Арсений Григорьев.

«В Судане, насколько можно судить, разыгрывается сценарий цветной революции, и в значительной мере президент Судана Омар аль-Башир сам в этом виноват. За десятилетия своего правления он создал в стране целую группу недовольных своей политикой», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что авторитарный режим, построенный Аль-Баширом, уже давно вызывает раздражение у США и других западных стран. Ситуация усугубляется тем, что страна переживает тяжелый экономический кризис — это способствует росту протестных настроений.

Григорьев также напомнил, что государство управляется арабами-суннитами. В Судане наблюдается большой разрыв по уровню жизни между жителями столицы и других городов, пишет издание «Экономика сегодня».