Откажитесь от алкоголя! Новогодние советы от Геннадия Онищенко

На фоне предновогодней горячки первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил некоторые ориентиры читателям Федерального агентства новостей: как без «последствий» провести новогодние праздники и как выбрать подарки, не став жертвами мошенников.

Итак, новогодние советы от Геннадия Онищенко.

Откажитесь от алкоголя! Новогодняя колонка Геннадия Онищенко

Благоприобретенная и поддерживаемая на государственном уровне привычка отдыхать декаду после Нового года возникла в безвременье 1990-х. Привычка оказалась живуча и сохраняется по сей день. В этом году на работу нужно будет выходить 9 января, а раньше, бывало, кое у кого праздники затягивались аж до старого Нового года!

Отношусь к этой традиции крайне неодобрительно, о чем раньше неоднократно говорил.

Мы ставим перед собой задачи экономического, научного, интеллектуального прорыва, поэтому, на мой взгляд, гулять десять дней в начале года — не самое лучшее времяпрепровождение. Напомню народную мудрость, а точнее — наблюдение: как год начнешь, так его и проведешь. Именно первые дни Нового года должны определять и задавать рабочий настрой, а этого, увы, пока не происходит.

Ну, что ж делать. Раз уж правительство дает нам возможность как следует отдохнуть в начале года, нужно провести эти незаслуженные каникулы в семейном кругу и с пользой для здоровья.

Не нужен нам берег турецкий

Провести новогодние каникулы желательно в своей природно-климатической зоне. Советую воздержаться и от поездок на «берег турецкий», и уж тем более — в экзотические экваториальные страны.

Нужно помнить: даже самому здоровому организму короткий отдых при экстремально разнящихся температурах дается нелегко. А для детей и пожилых людей экстремальные нагрузки на адаптационную систему могут быть просто опасны. Они сводят на нет весь оздоравливающий эффект от отдыха.

Так что лучше оставайтесь дома: прогулки, лыжи, отдых за городом — это хороший заряд бодрости. Да и в городах, в частности в Москве, есть немало возможностей содержательно отдохнуть вместе с детьми.

Новогодний стол — без алкоголя!

Во время новогоднего застолья в кругу семьи, особенно в присутствии детей, стоит категорически воздержаться от употребления алкогольных напитков. Настоятельно советую: полностью откажитесь от алкоголя!

И уж, конечно, если вы не представляете себе трезвый Новый год, не следует упиваться до состояния, когда вы не контролируете свое поведение. Этого делать ни в коем случае нельзя.

Обратите внимание на блюда на вашем новогоднем столе: мучиться 1 января от последствий переедания, особенно жирной пищей, не лучший способ встретить Новый год.

Как не погореть на подарках

Покупая близким и друзьям подарки, нужно помнить, что предновогодняя потребительская горячка таит в себе немало опасностей. Именно в это время недобросовестные торговцы пытаются оставить людей без денег, не предоставив им взамен качественных товаров. Нередко именно в это время наши граждане становятся легкой добычей всякого рода мошенников, тех, кто живет одним желанием — кого-нибудь объегорить и получить быстрые деньги.

Сразу отмечу, на мошенников можно нарваться, делая покупки через Интернет. У нас пока еще нет достаточной правовой базы для этой формы торговли, поэтому эта сфера таит в себе много рисков. Чтобы не омрачить себе Новый год, получив некачественный или не соответствующий ожиданиям товар, а в худшем случае вообще ничего не получив, нужно соблюдать несложные правила.

Прежде всего обратите внимание на цену выбранного товара: если она значительно ниже, чем в других интернет-магазинах, есть повод насторожиться. Высока вероятность, что вы имеете дело с мошенничеством. Посмотрите цены на аналогичный товар в других интернет-магазинах и не дайте себя надуть.

Отнеситесь с осторожностью к различным предновогодним акциям и распродажам. Изучите сайт, на котором вы собираетесь совершить покупку. Посмотрите, когда он был зарегистрирован: если недавно — это должно вас насторожить. Не поленитесь почитать правоустанавливающие документы, проверьте обратную связь, все это может многое сказать о продавце.

Не поленитесь внимательно прочитать отзывы в Интернете и о сайте, и о покупаемом товаре. Особенно это важно, когда речь идет о сложной технике. Если вы покупаете через Интернет одежду, узнайте подробнее о размерах на сайте той фирмы, которая эти товары предлагает.

Еще один важный совет. Не торопитесь с оплатой, особенно если продавец вас подгоняет, объясняя свою напористость скорым окончанием акции. Такая настойчивость — повод взять тайм-аут, проверить и обдумать все еще раз и подойти к покупке более взвешенно, оценив все риски.

Требование предоплаты тоже должно насторожить, тем более если это просьба перевести деньги через анонимные платежные системы, через электронные деньги, на личную карту и т. д. За всем этим может скрываться мошенничество: перспектива остаться и без денег, и без желаемого товара. Кроме того, обязательно изучите порядок возврата товара: это важный момент, особенно если дело касается техники и носильных вещей, которые не подошли по размеру или фасону.

Если вы будете соблюдать все эти несложные правила, ваши новогодние покупки будут удачными и доставят много радости вам и вашим близким.

Что касается более подробной информации, отмечу: в каждом регионе есть свой телефон горячей линии службы Роспотребнадзора. Специалисты этой службы дадут вам все необходимые рекомендации и разъяснения, касающиеся защиты прав потребителей, а также защитят вас, если вы станете жертвами мошенников.