Российские миротворцы на полигоне под Самарой отработали ведение «гуманного» огня

Москва, 26 декабря. Миротворческая бригада Центрального военного округа провела учения в Самарской области. Как сообщается в комментарии пресс-службы ЦВО, снайперы отработали ведение «гуманного» огня, направленного не на уничтожение неприятеля, а на остановку его наступления.

«Задача миротворцев — обеспечить мир между враждующими сторонами. Наша задача, в первую очередь, заставить этих людей одуматься, не совершать глупых поступков», — сказал командир подразделения снайперов капитан Андрей Мутин.

Для выполнения такой задачи на Рощинском полигоне была создана буферная зона — снайперы отработали стрельбу по ногам условного соперника. Активно использовалось современное оптическое оборудование, делающее стрельбу из винтовок СВД и АСВК-М максимально прицельной.

Всего участие в маневрах приняли более 1,2 тысячи военных. Отметим, дислоцированная под Самарой бригада является единственным миротворческим соединением в сухопутных войсках РФ.