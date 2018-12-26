Тысячи жителей ЛНР приняли участие в марше «Донбасс непокоренный»

Луганск, 26 декабря. Более 3,5 тысяч человек прошлись по центральной улице Луганска в марше «Донбасс непокоренный». В руках они несли гвардейскую ленту, флаги ЛНР и Российской Федерации как символ непокорности Донбасса перед киевским режимом.

Шествие колонны началось от памятника «Они отстояли Родину» и продолжилось по главной улице города Оборонной. На площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялось символическое поднятие флага ЛНР на главном флагштоке республики.

По словам координатора проекта «Молодая гвардия» ОД «Мир Луганщине» Владислава Валиева, «жители республики в очередной раз показали, что они живут здесь и никуда они со своей земли не уйдут».

«Сегодня тысячи жителей ЛНР вышли на улицы столицы, чтобы показать не только киевскому режиму, а всему миру, что здесь, на Луганщине, есть люди. Люди, которые, к сожалению, по сей день гибнут в результате обстрелов со стороны украинской армии. Но мы не бежим отсюда, вопреки всем экономическим и политическим блокадам со стороны Украины, мы живем и строим свое государство», — сказал Валиев в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Никто отсюда не уехал и не убежал. Студенты продолжают учиться и получать образование, государственные учреждения также работают на полную силу, шахтеры, которые под обстрелами работали в 2014 году, работают также и сейчас. Показатели, которые выдают государственные предприятия, гораздо превышают те показатели, которые были при Украине. И это все сделали мы, луганчане, жители Луганской народной республики», — добавил молодежный лидер.

Депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Кукарский отметил, что данным маршем молодежь Луганщины решила показать, что «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано».