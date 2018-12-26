Сирия: Россия построит аэропорт в Тартусе

Дамаск, 26 декабря. Российские компании планируют построить аэропорт в сирийском городе Тартус и завод по производству вакцины. Об этом сообщил в среду глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни.

По его словам, соответствующие договоренности ранее были заключены на заседании межправительственной комиссии, которое состоялось 13-14 декабря.

Предполагается, что все озвученные на заседании проекты планируется реализовать в промежутке между 2019 и 2021 годом.

«Что касается сферы транспорта, то с ней связаны три проекта, в том числе проект реконструкции и развития железной дороги от месторождений фосфатов до порта Тартуса, а также проект по строительству аэропорта в Тартусе на месте сельскохозяйственного аэродрома», — отметил Ас-Сабуни.

Кроме того, российские специалисты готовы помочь сирийцам с восстановлением завода автопокрышек в Хаме и строительством цементного завода в городе ас-Салямия (провинция Алеппо), пишет газета al-Watan.