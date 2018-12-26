Владелец «Механика Погодина» обжалует решение Херсонского суда
Москва, 26 декабря. «Волжское пароходство» подаст апелляционную жалобу на решение Херсонского административного суда, согласно которому судовладельцу отказали дать танкеру «Механик Погодин» возможность выйти из порта Херсон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Компания планирует подготовить и направить апелляционную жалобу на решение Херсонского административного суда до 10 января 2019 года, то есть не позднее 30 дней с даты получения решения», — говорится в заявлении компании.
Владелец «Механика Погодина» получил решение суда 18 декабря. «Механик Погодин» 10 августа оказался заблокирован в порту Херсона из-за того, что строительство судна в 2011 году финансировала компания «ВЭБ-лизинг», которая находится под украинскими санкциями. При этом с 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно являлась российская компания «В.Ф. Танкер», которая в текущем году вошла в состав «Волжского пароходства».