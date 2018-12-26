Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Семь депутатов Рады совершали сделки по купле-продаже в Крыму

32
0 Оставить комментарий

Семь депутатов Рады совершали сделки по купле-продаже в Крыму

Симферополь, 26 декабря. Не менее семи депутатов Верховной рады Украины с 2014 года совершали сделки по купле-продаже недвижимости в Крыму, соблюдая российское законодательство и пополняя бюджет РФ. Об этом в среду заявил председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов, отвечая на вопросы журналистов.

«Проводил аналитическую работу. Нашел семь депутатов Верховной рады, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам РФ. Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе. Были и два члена «Блока Петра Порошенко», — отметил он.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Несмотря на это Украина по-прежнему не признает крымский референдум и вводит постоянные блокады полуострова в надежде силой заставить крымчан вернуться обратно.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.