Симферополь, 26 декабря. Не менее семи депутатов Верховной рады Украины с 2014 года совершали сделки по купле-продаже недвижимости в Крыму, соблюдая российское законодательство и пополняя бюджет РФ. Об этом в среду заявил председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов, отвечая на вопросы журналистов.

«Проводил аналитическую работу. Нашел семь депутатов Верховной рады, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам РФ. Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе. Были и два члена «Блока Петра Порошенко», — отметил он.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Несмотря на это Украина по-прежнему не признает крымский референдум и вводит постоянные блокады полуострова в надежде силой заставить крымчан вернуться обратно.