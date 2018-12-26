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Порошенко объяснил, почему отменил военное положение

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Порошенко объяснил, почему отменил военное положение

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко, который в среду отменил военное положение, действовавшее с конца ноября в 10 областях страны, объяснил свое решение заботой о демократических правах украинцев.

«Мы имеем две угрозы: с одной стороны угрозу прямой военной агрессии… С другой стороны — [угрозу] наступления на демократические права и свободы граждан», — цитирует Порошенко «Укринформ».

Порошенко напомнил, что право выбора заложено в конституции Украины, по его словам, президент обязан защищать конституционные права своих соотечественников.

Напомним, президент Украины ввел военное положение после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива. Порошенко объявил, что Украина якобы находится на пороге прямого военного столкновения с Россией. Как украинские, так и российские эксперты в то же время согласились, что введение военного положения было шагом к отмене президентских выборов в стране.

В конце ноября три украинских военных кораблях вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Нарушители государственной границы России опасно маневрировали, игнорируя предупреждения пограничной службы РФ.

На кораблях был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ. Против украинских моряков и сотрудников Службы безопасности Украины возбуждены уголовные дела. 

Автор: Федор Веснин
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