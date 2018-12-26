Канделаки опровергла слухи об отчислении своей дочери из МГУ

Москва, 26 декабря. Известная российская телеведущая Тина Канделаки опровергла появившуюся в СМИ информацию об отчислении своей дочери из МГУ.

Журналистка подчеркнула, что 18-летняя Мелания Кондрахина просто перевелась на другой факультет и сделала это по собственному желанию. Она также раскритиковала журналистов, которые начали писать об «отчислении» Мелании, не проверив информацию.

«Простите, я не успела сообщить, что ребенок перевелся на факультет искусств по собственному желанию. Мелания перешла на другой факультет, декан факультета — Лободанов Александр Павлович. Мы продолжаем учебу, будем постепенно закрывать предметы и учиться искусству», — пишет телеведущая в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

Канделаки с иронией отметила, что ее дети в этом году стали популярнее. Речь идет о недавних сообщениях в прессе, согласно которым сын журналистки Леонтий якобы получил в подарок квартиру на 340 квадратных метров.

В действительности же речь идет всего лишь о переоформлении имущества, нажитого Канделаки до заключения ею второго брака, пишет издание «Дни.ру».