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Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения украинских моряков

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Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения украинских моряков

Киев, 26 декабря. Украина сделает все возможное для того, чтобы задержанные в ходе провокации в Керченском проливе моряки ВМСУ скорее вернулись на родину. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно скорее оказались на Украине, дома», — заявил Порошенко.

Три корабля ВМСУ нарушили границу РФ в Керченском проливе 25 ноября. Моряки проигнорировали требование российских пограничников об остановке и продолжили опасное маневрирование. Сотрудники ФСБ РФ были вынуждены применить оружие и силой заставить украинских моряков остановиться.

В ходе операции ранения получили трое моряков. Суд арестовал 24 военнослужащих Украины, в том числе двоих сотрудников СБУ, на 60 суток. Ранее стало известно, что Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов и оставил моряков под арестом.

Автор: Софья Куликова
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