Защита от подрывной деятельности: в Общественной палате требуют наложить санкции на украинские СМИ

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ, главный редактор USA Really Александр Малькевич выдвинул предложение, касающееся расширения санкций против Украины.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва расширяет список попавших под санкции украинских компаний и граждан Украины. Малькевича, как члена ОПРФ, серьезно беспокоит, что в санкционный список не попало ни одно украинское СМИ. Своим мнением глава комиссии Общественной палаты поделился с Федеральным агентством новостей.

«Я, как представитель Общественной палаты России, задаюсь вполне резонным вопросом: почему в обновленном санкционном списке нет ни одного украинского СМИ, ни одного украинского журналиста? — отметил Малькевич. — Напомню, вот уже более полугода на Украине держат в тюрьме фактически в качестве задолжника руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Мы знаем, что СБУ заводит дела против провайдеров, которые рискуют распространять российские телеканалы. Мы знаем, что на Украине запрещены вообще все российские СМИ. Ни один российский журналист просто не может попасть на Украину, не говоря о том, чтобы быть аккредитованным или иметь возможность задать там вопрос. Его просто в страну не пустят!»

Александр Малькевич напомнил, что украинские власти запретили на три года въезд на Украину председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, под аналогичные санкции попали многие другие российские общественные деятели.

«На моего предшественника во главе комиссии по СМИ Общественной палаты Евгения Примакова такое ограничение наложили на пять лет, развернув его прямо в аэропорту, — продолжил Малькевич. — А мы почему-то никак на это не реагируем. Более того, мы фиксируем дикое количество лжи в отношении нашей страны, которое распространяется в украинских СМИ, на украинских и проукраинских сайтах. Но ничего в связи с этим не делается».

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты считает, что дальше с эти мириться нельзя, и требует принять меры.

«Считаю вполне обоснованным лишение всех аккредитаций в России, например, журналистов УНИАН, которые здесь свободно посещают все брифинги, в том числе пресс-конференции первых лиц государства, — продолжил Малькевич. Мы готовы обратиться в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с официальным запросом, чтобы чиновники, отвечающие за эту сферу, подготовили свои предложения в аппарат правительства по дополнению санкционного списка в отношении Украины. На наш взгляд, ведущие украинские СМИ должны повергнуться в России целому ряду ограничений».

По словам собеседника ФАН, эти ограничения должны касаться как доступа к этим ресурсам с территории России, так и работы украинских СМИ в нашей стране.

«И уж тем более, раз мы говорим о санкциях, для украинских СМИ должна быть полностью закрыта возможность зарабатывать на нас и на нашем рынке. Особенно это касается украинских так называемых журналистов, которые, находясь на территории России, получают деньги за свою подрывную деятельность в отношении нашей страны. Нам нужна защита от их подрывной деятельности!» — подчеркнул Александр Малькевич.

Во вторник правительство РФ опубликовало расширенный список украинских граждан и компаний, попавших под санкции. Ограничительные меры затрагивают 567 граждан и 75 компаний. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал расширение санкционного списка в отношении Украины ответом на провокацию Киева в Керченском проливе. Он добавил, что под санкции попали украинские парламентарии и олигархи, особо отличившиеся по части антироссийской риторики.

Силуанов назвал эти меры адекватной реакцией на действия Киева и заявил, что Москва готова к дальнейшему расширению антиукраинских санкций.

Ранее Александр Малькевич, как глава профильной комиссии Общественной палаты РФ, обратился в Роскомнадзор с требованием проверить деятельность СМИ-иноагентов в России. По мнению, Малькевича, материалы таких СМИ часто носят пропагандистский характер и направлены на разжигание социальных конфликтов в нашей стране.