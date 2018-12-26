Война в Донбассе и коррупция: украинцы назвали главные проблемы страны

Киев, 26 декабря. Жители Украины считают продолжающуюся войну в Донбассе и коррупцию главными проблемами страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного группой «Рейтинг».

Не менее 72% респондентов указали в качестве главной проблемы вооруженный конфликт на востоке Украины. Еще 41% отметили высокий уровень коррупции в стране.

При этом участники опроса признались, что на личном уровне их больше всего волнует рост тарифов на ЖКХ (52%), маленькие зарплаты (50%) и высокая инфляция (40%).

Отметим, что в опросе «Рейтинга» участвовали 40 тыс. человек из всех регионов Украины (по 1600 респондентов из каждой области).

Напомним, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.