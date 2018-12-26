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Украинский «Оппозиционный блок» поделился надвое

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Украинский «Оппозиционный блок» поделился надвое

Киев, 26 декабря. На Украине появилась новая политическая партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития». Она отпочковалась от «Оппозиционного блока», сопредседателем которого является Юрий Бойко.

Инициаторами создания новой партии выступили Борис Колесников, Вадим Новинский и Александр Вилкул. Как пишут «Украинские новости», 15 декабря, нарушив устав «Оппозиционного блока», троица провела свой съезд. А разногласия внутри команды оппозиционеров обострились еще раньше, когда Юрия Бойко выдвинули в кандидаты в президенты Украины от объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь».     

Главой политсовета нового «Оппозиционного блока» был избран Борис Колесников, а в президенты партия, по всей видимости, выдвинет Александра Вилкула.

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко отменил военное положение в 10 областях Украины и подтвердил, что выборы президента страны состоятся 31 марта 2019 года. 

Автор: Федор Веснин
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