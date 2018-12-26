Беглов чистит город от снега и несправившихся чиновников | 26 декабря | Вечер| СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Борьба со стихией Ночью на Петербург обрушилась первая в этом году сильная метель. Снегопад стал причиной бесконечных пробок и множества аварий. В ночь на 26 декабря убирать последствия стихии на улицы города вышли 900 снегоуборщиков. Не то, чтобы службы города оказались к этому совсем уж не готовы. Комитет по благоустройству в Питере не из худших. Но, тем не менее, Александру Беглову пришлось лично руководить уборкой. Возможно, это стало одной из причин двух громких утренних отставок. На «заслуженный отдых» ушли сразу два вице-губернатора: Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Албин появился в Смольном в 2014 году. Он отвечал за капитальное строительство, реконструкцию объектов недвижимости, архитектуру, транспорт, тарифы и энергетику. Отвечал, судя по многочисленным критическим отзывам, так себе. Не зря Беглов так распекал Албина на предновогоднем совещании в Смольном. Не зря теперь уже бывший вице-губернатор подвергся жесткой критике на пресс-конференции Владимира Путина. Что ж, реакция не заставила себя ждать. Надеемся, теперь за транспорт и капитальное строительство в Северной столице возьмется кто-то более компетентный.

Старые солдаты в новых мундирах Финансы поют романсы. Теперь уже без вице-губернатора Михаила Мокрецова. Именно он с 2013 года возглавлял финансовый блок Смольного. А затем занялся еще и имущественными отношениями. Теперь финансами займется вице-губернатор Сергей Мовчан. На городское имущество направлен Александр Герман. Но, судя по всему, решение это временное. Беглов явно будет собирать собственную команду, не связанную с не справившимися со своей работой чиновниками.