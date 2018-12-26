Южная Осетия изменила правила пересечения границы с Грузией

Москва, 26 декабря. Власти Южной Осетии изменили правила пересечения границы с Грузией. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров Южной Осетии.

Члены южноосетинского правительства внесли изменения в постановление о пересечении границы с Грузией в упрощенном порядке. Ранее граждане Южной Осетии могли пересекать границу с соседней Грузией при наличии паспорта и специального пропуска. Теперь же для пересечении границы необходим лишь специальный пропуск, который выдается погранслужбой комитета госбезопасности республики.

Изменение позволит компетентным органам владеть информацией о гражданах, которые пересекают границу с Грузией в упрощенном порядке. Получить специальный пропуск для упрощенного пересечения границы могут жители определенных приграничных населенных пунктов.