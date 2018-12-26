Украина в 2019 году начнет производство ракет «Ольха» — Порошенко

Киев, 26 декабря. Украина планирует в 2019 году начать серийное производство ракет «Ольха» и передать новое вооружение в армию. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«В 2019 году речь идет о начале серийного производства ракет «Ольха» и передачи их в армию», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что в следующем году начнутся государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун». Речь идет о дозвуковой маловысотной ракете, которая предназначена для уничтожения кораблей и наземных целей.

Порошенко добавил, сославшись на доклад главы СНБО Александра Турчинова и начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, об успешных испытаниях нового вооружения во время режима военного положения.

В пресс-службе украинского концерна «Укроборонпром» заявили, что огневые испытания ракет «Ольха» завершились еще в мае, а серийное производство начнется в самое ближайшее время.

Об испытаниях «Нептуна» Порошенко заявлял еще 20 декабря. По словам украинского президента, производством этого оружия займется конструкторское бюро «Луч». Предполагается, что до конца декабря предприятие сформирует производственную площадку.