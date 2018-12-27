Сирия новости 27 декабря 07.00: Турция перебрасывает технику в район Манбиджа; курды проводят зачистку Абу-Хасана

Сирия, 27 декабря. Турция перебрасывает технику в район Манбиджа; курды проводят зачистку Абу-Хасана; Египет может стать посредником между SDF и Дамаском. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: ведут зачистку Абу-Хасана; стягивают силы на север провинции Ракка; заявили, что Египет может стать посредником в переговорах между SDF и Дамаском.

«Исламское государство»1: продолжают оказывать сопротивление курдам в южной части Хаджинского кармана на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: разрушили деревни Абу-Хатир и Калях на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: перебрасывает технику в район Манбиджа.

Провинция Дамаск

Представитель «Демократических сил Сирии» Ильхам Ахмед заявила, что правительство Египта выразило готовность стать посредником между официальным Дамаском и курдскими вооруженными формированиями. Ильхам Ахмед выразила надежду, что Египет предпримет быстрые шаги, чтобы обеспечить условия, необходимые для соглашения сторон. Ожидается, что в ближайшие дни делегация разведки Египта отправится в Дамаск, чтобы обсудить этот вопрос. Об этом пишет информационный портал SMM Syria.

Напомним, SDF снова подняли вопрос о сотрудничестве с сирийским правительством после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Кроме непосредственной авиационной поддержки, присутствие США на местах служило защитой курдским вооруженным формированиям от Турции, которая неоднократно объявляла о своих намерениях атаковать районы, удерживаемые курдами в Северной Сирии.

Провинция Алеппо

Источники в социальных сетях продолжают сообщать о наращивании турецкой группировки войск в приграничных районах Сирии. Так, например, по информации Telegram-канала @NewsTerkey1, из турецкого города Эльбейли в сирийские Дадат, Булдук и Кирата, расположенные недалеко от Манбиджа, были переброшены несколько десятков единиц бронетехники, а также пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Как отмечает источник, последние, по всей видимости, будут переданы боевикам «Сирийской свободной армии», которые также выразили готовность участвовать в операции ВС Турции против курдских вооруженных формирований.

По сообщаениям Telegram-канала @hasansofan, курды в свою очередь везут в Манбидж дополнительные материалы для укреплений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Telegram-канал @directorate4, после многомесячных боев за Хаджин город был занят «Демократическими силами Сирии», но повторил судьбу Ракки и Мосула, превратившись в руины. Сейчас SDF начали продвижение на юг так называемого Хаджинского кармана. Курдам удалось быстро занять деревни Абу-Хатир и Калях, поскольку здания, в которых держали оборону террористы «Исламского государства» были уничтожены самолетами международной коалиции. Отмечается, что на данный момент после серии интенсивных авиационных и артиллерийских ударов курдские вооруженные формирования приступили к зачистке деревни Абу-Хасан. По данным активистов, боевики ИГ1 оказывают ожесточенное сопротивление, и в северных районах населенного пункта бои продолжаются.

Провинция Ракка

«Отряды народной самообороны» продолжают готовиться к оказанию сопротивления турецким войскам, которые в ближайшее время должны начать операцию к востоку от Евфрата. По данным Euphrates Post, в районах Кобани (Айн-аль-Араб) и Телль-Абъяда для обороны позиций YPG было сосредоточено около двух с половиной тысяч боевиков курдских вооруженных формирований. Кроме этого, на севере провинции Ракка в населенном пункте Телль-Хамам находится более тысячи курдов, которые также могут быть задействованы, если Турция начнет операцию в Северной Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)