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Весело будет: Лоза предложил отправить на «Евровидение» Петросяна

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Весело будет: Лоза предложил отправить на «Евровидение» Петросяна

Москва, 26 декабря. Известный российский певец и композитор Юрий Лоза со скепсисом отнесся к идее отправить на конкурс «Евровидение» телеведущую Ольгу Бузову. Лоза предложил рассмотреть кандидатуру юмориста Евгения Петросяна.

Он напомнил, что песни, с которыми исполнители выигрывают конкурс, чаще всего не становятся хитами. Гораздо важнее, уверен, Лоза придумать запоминающийся номер.

«Номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать — здорово, весело будет», — приводит комментарий Лозы «Пятый канал».   

Композитор не считает хорошей идеей отправлять на «Евровидение» лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Еще меньше энтузиазма у него вызвала идея делегировать на «Евровидение» певицу Ольгу Бузову. Лоза с юмором отметил, что в таком случае известной телеведущей придется петь, чего, по словам Лозы, Бузова никогда не делала.   

В 2019 году финальный этап конкурса «Евровидение» пройдет в Израиле. 

Автор: Федор Веснин
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