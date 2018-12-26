Сирия: Нетаньяху заявил о борьбе с иранским присутствием в САР

Тель-Авив, 26 декабря. Израиль действует против иранского присутствия в Сирии и не намерен сворачивать операции, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя авиаудары ВВС Израиля по Сирии.

«Мы не готовы мириться с иранским военным присутствием в Сирии, которое направлено против нас. Мы действуем против него решительно и твердо, в том числе в эти дни», — говорится в заявлении израильского премьер-министра.

При этом Нетаньяху во время выступления на церемонии выпуска курсантов-летчиков в среду лично не прокомментировал атаку ВВС Израиля. В заявлении Нетаньяху сказано, что Тель-Авив не изменит своей политики, несмотря на решение США вывести военных из Сирии.

Ранее официальный представитель Игорь Конашенков заявил, что израильские истребители F-16 выпустили 16 ракет по территории САР, чем создали угрозу для двух гражданских самолетов, которые заходили на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута.

Сирийским военным удалось отразить 14 из 16 атак, однако в результате авиаудара был поврежден склад боеприпасов в окрестностях Дамаска. Пострадали три сирийских военных.