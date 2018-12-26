Госпогранслужба Украины уточнила порядок въезда россиян после отмены военного положения

Москва, 26 декабря. Несмотря на прекращение действия режима военного положения на Украине, граждане России при пересечении украинской границы должны обстоятельно объяснять, зачем они следуют на Украину.

Порядок въезда на Украину для мужчин из России уточнил в комментарии Федеральному агентству новостей начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Мы неоднократно распространяли материалы, где указывалось, что проводятся усиленные мероприятия приграничной безопасности на границе [с Россией]», — объявил украинский чиновник.

По словам Демченко, гражданам России могут в любой момент отказать в пересечении границы.

«Если люди не могут четко пояснить цели своей поездки или если они были ранее нарушителями украинского законодательства, то таким людям могут отказать в праве въехать на Украину», — сообщил Демченко.

В целом с начала введения военного положения приграничная служба Украины не впустила 2600 граждан РФ, добавил чиновник.

За дальнейшими комментариями Демченко предложил обращаться к пресс-секретарю Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну, однако дозвониться до него ФАН не удалось.