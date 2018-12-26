Израиль получит из засады то, что заслужил: эксперт раскрыл детали новой провокации Тель-Авива и ответа Сирии

Шесть самолетов F-16 ВВС Израиля, находясь 25 декабря в воздушном пространстве Ливана, выпустили 16 управляемых бомб GBU-39 по окрестностям Дамаска, заявили в МИД РФ. 14 из этих бомб были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны. Еще две бомбы попали по логистическому центру 138-й бригады сирийской армии. Трое военнослужащих получили ранения. Возникший пожар был оперативно локализован пожарными командами.

Авиаудары ВВС Израиля по окрестностям Дамаска расценены российским внешнеполитическим ведомством как грубое нарушение суверенитета Сирии и резолюций СБ ООН.

Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов раскрыл в интервью Федеральному агентству новостей детали новой провокации израильтян и рассказал, благодаря чему сирийским военным удалось отбить удар ВВС Израиля.

Собеседник ФАН отметил, что израильские летчики применили управляемые бомбы, которые имеют очень высокую точность наведения с использованием системы GPS.

«Сирийцы не могли задавить GPS средствами радиоэлектронной борьбы, потому что там находились гражданские самолеты, у которых в этом случае были бы большие проблемы», — пояснил Юрий Кнутов.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Израиль тщательно спланировал операцию.

«Удары по Сирии наносились именно когда в воздухе были гражданские самолеты, чтобы сирийцы не могли использовать системы РЭБ. В противном случае, прицелы израильтянам «замылили» бы помехами», — считает военный эксперт.

По словам Кнутова, по той же схеме израильтяне сбили над Сирией самолет Ил-20 ВКС РФ.

«Это опять исключительно провокационные действия», — полагает Юрий Кнутов.

Вряд ли при этом силы ПВО Сирии применили комплексы С-300, отметил собеседник ФАН.

«Против GBU-39 это как по воробьям из пушки стрелять. С-300 — более мощная и серьезная система. Скорее всего, были использованы «Панцири» и, в крайнем случае, «Буки», — предположил Кнутов.

Директор Музея войск ПВО особо отметил умелые действия сил противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которые вышли на качественно новый уровень благодаря помощи специалистов из РФ.

«То, что практически 90% управляемых бомб GBU-39 были сбиты, — великолепный результат», — поделился своей оценкой эффективности работы ПВО в Сирии Юрий Кнутов.

Эксперт особо отметил надежность и точность российского оружия, которое стоит на вооружении у сирийцев.

«В Сирии находятся экспортные варианты нашей техники. Та техника, которая имеется у нас, еще более эффективная, быстродействующая и более помехозащищенная. А в Сирии мы видим наглядный пример того, как очень хорошо работают наши системы ПВО пяти-семилетней давности», — рассказал собеседник ФАН, говоря о технологических особенностях использованных комплексов ПВО.

Особенно хорошо зарекомендовал себя на Ближнем Востоке ЗРК «Панцирь», считает Кнутов.

«О «Панцирях» идут отзывы как об отличных, великолепных», — подчеркнул Юрий Кнутов, добавив, что такие характеристики поступают от профессионалов — тех, кто непосредственно работает на подобных комплексах.

Говоря об израильских ударах по Сирии в целом, директор Музея войск ПВО напомнил: Израиль прямо заявил о том, что будет действовать так, как считает нужным.

«Вашингтон поддерживает и прикрывает израильтян. Здесь Тель-Авив обозначает себя, пытаясь как-то заигрывать с Москвой», — считает Юрий Кнутов.

После инцидента со сбитым Ил-20 Россия ожидала от Израиля официальных извинений и компенсации за причиненный ущерб и человеческие жертвы, напомнил собеседник ФАН.

«Но вместо этого Израиль снова и снова провоцирует Сирию, желая заставить ее применить комплексы С-300, чтобы посмотреть их в действии», — говорит эксперт.

По его словам, цель Израиля в этом случае — выявить реальные технические характеристики и возможности ЗРК С-300 в боевых условиях: насколько они будут эффективны против самолетов F-16 Sufa, оснащенных суперсовременной электроникой и новейшим вооружением, разработанных в 2004 году специально для Израиля.

«Плюс желание оценить, как наши системы ПВО работают против управляемых бомб, — заметил Юрий Кнутов. — Здесь целый комплекс задач, решаемых Тель-Авивом. Он старается показать, кто в доме хозяин, и будет делать то, что ему нравится».

Однако, по мнению директора Музея войск ПВО, провокации Израиля не могут длиться бесконечно.

«Все это — до поры до времени. Все закончится тем, что в один прекрасный момент Израиль из засады получит то, что заслужил», — подчеркнул собеседник ФАН.

В свое время благодаря грамотно организованной засаде сил и средств советской ПВО на три года было заключено перемирие между Израилем и Египтом в 1970 году. Если нечто подобное удастся сделать и теперь, то Тель-Авив может поостыть в своих действиях, провоцирующих крупномасштабную войну на Ближнем Востоке, резюмировал Юрий Кнутов.