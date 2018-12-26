Военные врачи не пожалели для полицейских «Цезаря» и «Виртумена»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области показали, как совместными усилиями бороться за жизнь и здоровье граждан. Первые выпускники курса первой помощи в ВМА имени Кирова, сотрудники патрульно-постовой службы, публично спасали пострадавших и принимали роды.

Курсы организованы по инициативе полицейского главка и специально для тех, кто больше всех работает на «земле» — сотрудников ДПС, патрульно-постовой службы, участковых. Всего планируется пока обучить более 120 человек, затем силовики будут передавать навыки коллегам.

Для принятия первого экзамена на плацу Военно-медицинской академии выстроились полицейские, несколько автомобилей (в том числе скорая помощь, машина полиции и легковушка, «попавшая в ДТП»). Смотр принимали генералы — замначальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив и замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Роговой.

На земле на заботливо уложенной пеленке уже лежала первая жертва автоаварии – дорогущий, ценой в несколько миллионов рублей, робот-симулятор по имени Цезарь. У него оторвана голень и страшная травма на руке. Для натуральности на пеленке разлит раствор марганцовки. Когда мимо проходят люди, он открывает горящие глаза и жалобно стонет, зовет врача, жалуется на кровотечение. Но спасать его было еще рано — нет приказа. На заднем сиденье автомобиля находится раненый пассажир, он без сознания, возможна остановка дыхания.

По легенде экипаж ППС в составе четырех человек в ходе патрулирования обнаруживает легковушку и пострадавших. Двое патрульных занимаются водителем, еще двое вытаскивают пассажира. Кровотечение хрупкая девушка-полицейский останавливает пережатием бедренной артерии в паху, параллельно коллеги жгутом останавливают кровотечение на кисти. Обязательный элемент оказания первой помощи: указание времени наложения жгута, это все пишется на лейкопластыре и наклеивается на тело. Если этого не сделать, то врачи не поймут, когда был наложен жгут, возможно омертвение тканей. По телефону 112 параллельно вызывают скорую помощь.



Пассажиру делают непрямой массаж сердца и дыхание «рот в рот». Еще один обязательный элемент, о котором должен знать каждый: ни в коем случае нельзя показывать чудеса толерантности и героизма и делать дыхание рот-в-рот буквально. У каждого автомобилиста в аптечке должна быть специальная пластиковая маска для этих процедур с обратным клапаном. Совсем недорогое, но крайне важное устройство обеспечивает безопасное расстояние от рта и носа пострадавшего, исключает малейшую возможность попадания воздуха из дыхательных путей и выделений изо рта и носа пострадавшего. Полицейские об этом не забыли, искусственное дыхание сделано по правилам, «пассажир» задышал.

У вас, робот, родился мальчик

В это время другой наряд ППС где-то на улице услышал призывы о помощи. У беременной начались роды, до больницы доехать не успеваем. Полицейские так натурально поддерживали роженицу по имени Виртумен, что, когда спустя минут 15, благодаря их стараниям родился мальчик, у присутствующих выступили слезы радости. Полицейским пришлось освоить многие акушерские навыки и даже проверить, нет ли обвития пуповиной.

Раньше военврачи учились на трупах

Таких уникальных инструкторов, как военные врачи, и таких удивительных «пациентов»-симуляторов у полицейских еще не было. В академии их несколько, говорят, общая стоимость — больше 150 миллионов. Есть и имитаторы боевой травмы, и даже такие, кому можно сделать реальные уколы или операцию, проследить, как действует лекарство на организм и все ли правильно сделал курсант.

Представители силовых структур отметили, что благодаря таким знаниям и навыкам оказания первой доврачебной помощи можно спасти множество жизней.

«Первую доврачебную помощь может освоить каждый. Достаточно владеть определенными навыками и знаниями: например, как остановить кровотечения, научиться основам сердечно-легочной реанимации. Это обычная взаимопомощь, которая может спасти жизнь», — считает генерал-майор медицинской службы Богдан Котив.

Замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Роговой также убежден, что такая практика необходима не только тем, кто на боевом посту, но практически каждому человеку.

Курсы первой помощи для полицейских планируется продолжить. Совместное соглашение между Военно-медицинской академией и полицейским главком работает.