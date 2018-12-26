Стало известно, почему Авена и Воложа не было на встрече с Путиным

Москва, 26 декабря. Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож не смог посетить состоявшуюся в среду встречу президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса, так как находится в отъезде.

«Не смог присутствовать на встрече из-за отъезда», — приводит ТАСС комментарий источника, близкого к группе компаний «Яндекс».

По той же причине не присутствовал на переговорах и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, который отметил, что находится очень далеко от Москвы.

Напомним, в среду российский лидер Владимир Путин провел традиционную встречу с представителями крупного бизнеса РФ. По сравнению со встречей, состоявшейся в 2017 году, состав участников мероприятия несколько изменился. В среду в Кремле собрались 59 предпринимателей и глав деловых ассоциаций, год назад участников встречи было 55.

Отметим, на встрече с бизнесменами президент России Владимир Путин отметил, что никакого изоляционизма в отношении РФ и других стран мира не будет. Российский лидер подчеркнул, что искусственное создание барьеров не может пойти на пользу развитию страны.

Кроме того, Путин привлек внимание участников встречи к экологическим вопросам. Президент напомнил, что экологическое благополучие россиян является одним из приоритетов при реализации национальных проектов.