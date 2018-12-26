«Роснефть» спрогнозировала цены на нефть в 2019 году

Москва, 24 декабря. Стоимость нефти в 2019 году может вырасти до 50–53 долларов за баррель, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В свою очередь глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания закладывает в бюджет цену на нефть в 60 долларов за баррель.

В «Роснефти» объяснили, что снижение цен на нефть связано с действиями Федеральной резервной системы, которая повысила ставки на финансовых рынках, что в свою очередь повлияло на стоимость нефти. Кроме того, на снижение цен воздействует множество других факторов.

В свою очередь Алекперов заявил, что стоимость нефти будет скорректирована в 2019 году.

«Сейчас конец года, рынки ведут себя соответствующе: идет закрытие коротких позиций, в следующем году нефть стабилизируется», — объяснил президент «Лукойла».

Напомним, 24 декабря стоимость нефти основных марок снизилась на 6%. Впервые с августа прошлого года цена на нефть Brent упала ниже 51 доллара.