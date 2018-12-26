Спортсмены из ЛНР поедут на чемпионат мира по муай-тай в Таиланд

Луганск, 26 декабря. Спортсмены из Луганской народной республики весной отправятся на чемпионат мира по тайскому боксу (муай-тай) в Таиланд в составе сборной Российской Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спортсмены луганского спортивного клуба «Осьминог» показали хороший результат на соревнованиях в Тюмени — судьи высоко оценили подготовку ребят и включили четырех луганчан в состав сборной РФ по тайскому боксу.

«Я занимаюсь этим видом спорта с 10 лет. Выступить на чемпионате мира для меня было мечтой с самого детства. То, что туда отправлюсь я и другие ребята из ЛНР, это большой рывок для нашей республики. Здорово, что Россия помогает нашим спортсменам. Я настроена на лучший результат — хорошо подготовиться и стать чемпионкой», — рассказывает одна из участниц ЧМ, воспитанница спортшколы «Осьминог» Виктория.

Сейчас луганские спортсмены активно готовятся к мартовским соревнованиям. Директор СК «Осьминог» выразил надежду привезти не один чемпионский пояс в республику и показать отличный результат.