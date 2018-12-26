Сирия: Ливан подаст в Совбез ООН жалобу на атаку Израиля

Бейрут, 26 декабря. Власти Ливана направят в Совбез ООН жалобу с требованием рассмотреть законность действий ВВС Израиля, которые вторглись в воздушное пространство страны и нанесли удары по территории Сирии. Об этом заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос.

По словам Финяноса, шесть израильских самолетов вторглись в воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии, чем создали опасность для полетов гражданских самолетов.

«Была договоренность, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет решение, которое будет защищать Ливан и его граждан», — написал Финянос в Twitter​​​.

Ливанский министр отметил, что израильские самолеты во время атаки «чудом не задели» два гражданских лайнера. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что лайнеры не принадлежали российским авиакомпаниям и заходили на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Авиадиспетчерам в Дамаске удалось увести пассажирский лайнер из-под удара.

Напомним, шесть самолетов F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, выпустили 16 управляемых бомб по окрестностям Дамаска. В результате атаки пострадали трое сирийских военных, повреждения получил склад боеприпасов в окрестностях Дамаска.

ВВС Израиля не первый раз применяют такую тактику и прикрываются самолетами при атаках по территории Сирии. Жертвами подобной атаки стали 15 военнослужащих РФ, которые находились на борту Ил-20. Самолет заходил на посадку, когда израильские военные атаковали позиции САР.