Студентка медколледжа в Воронеже рассказала ФАН, зачем показывала двухлетней дочери вскрытие трупа

Воронеж, 26 декабря. Студентка Воронежского медицинского колледжа Елена ответила на критику, которой она подверглась в соцсетях после того, как показала своей двухлетней дочери видео вскрытия трупа.

По словам девушки, она удовлетворяет здоровое любопытство дочки. И если бы ребенка это пугало, она бы ни за что не стала показывать подобные видеоролики.

«Я не планирую будущее моей дочери за нее, но поскольку сама питаю высокий интерес к медицине, обучаюсь в медицинском заведении, дома у меня большое количество книг, учебников, атласов, видео и прочих учебных материалов, касающихся медицины», — рассказала Елена Федеральному агентству новостей.

«Естественно, ребенок интересуется изображениями, и я не собираюсь пичкать его сказками о том, что детей аисты приносят. Она спрашивает, я ей объясняю, что это, зачем это нужно, где это у нее и какие функции выполняет. Я не показываю ей фильмы ужасов, сводки новостей и расчлененку. Только учебные материалы, которые сама же смотрю. На видео, вложенных в Сеть, ясно видно, что ребенок не бессознательно залипает на мясо, а отвечает на заданные ей вопросы и проявляет активный интерес», — добавила она.

Елена сейчас учится на первом курсе медицинского колледжа и планирует стать акушером. Собеседница ФАН отметила, что занимается развитием дочери, а подобные видеоролики для ребенка могут оказаться полезнее, чем мультфильмы для самых маленьких. Она также уточнила, что ее мать, которая тоже работает врачом, не видит ничего плохого в подобных методах воспитания.

«Если я что-то делаю, я делаю это на высшем уровне. Расстраивают ли меня комментарии? Совершенно нет. Людям действительно делать нечего, если они находят время лазать в Instagram у незнакомой девушки, скачивать у нее видео и выкладывать в Сеть «ВКонтакте». Я люблю свою дочь и активно занимаюсь ее развитием. Считаю, что лучше так, чем бессознательное залипание на «Фиксиках» или «Смешариках», — подчеркнула молодая мама.

Ранее в Сети разразился скандал после того, как Елена выложила в Instagram видео, на котором она показывает своей маленькой дочери видеолекцию по анатомии человека, сопровождающуюся вскрытием трупа. После этого жительница Воронежа подверглась критике в соцсетях со стороны интернет-пользователей, которых возмутил ее поступок.