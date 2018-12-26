Выборы президента, чемпионат мира и открытие Крымского моста: журналисты назвали главные события 2018 года

Москва, 26 декабря. Уходящий 2018 год стал богатым на события, журналисты «Политэксперт» составили топ-10 побед России в дипломатии, спорте, экономике.

На первом месте оказались мартовские выборы президента России, победу одержал Владимир Путин, за него проголосовали почти 77% россиян. Далее идет ЧМ-2018, в 11 городах страны прошли матчи с участием зарубежных команд, сборная России показала хороший результат.

На третьем месте — открытие Крымского моста, в мае текущего года по нему проехали первые автомобили. Далее самым обсуждаемым политическим событием стала встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки.

Пятое место по значимости журналисты присудили вводу в строй подводной части газопровода «Турецкий поток», что стало ответом России на давление Запада. Золото российских хоккеистов на ОИ в Пхенчхане находится на шестой строчке.

На седьмом месте — Конгресс нацдиалога по Сирии, который состоялся в январе этого года в Сочи. Выборы губернаторов и мэра Москвы также отнесли к важным событиям года.

Важным шагом для российской экономики назвали переход на национальную валюту при заключении контрактов. Еще одна красивая победа России — бой Хабиба Нурмагомедова и ирландца Коннора Макгрегора, пишет «ПолитЭксперт».