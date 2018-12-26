Volkswagen Passat врезался в самосвал на трассе в Якутии, погибли четыре человека

Якутск, 26 декабря. На трассе Серебряный Бор — Чульман в Якутии произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Видео с места аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, Volkswagen Passat врезался в самосвал Scania, который перевозил уголь. Водитель легкового автомобиля не заметил грузовик из-за сильного тумана и выхлопных газов.

Установлены личности погибших, среди них водитель 1986 года рождения, двое мужчин 1992 и 1979 года рождения, еще один мужчина, его возраст неизвестен.