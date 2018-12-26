«Не знают жизнь собственного народа»: В ГД оценили предложение депутата Рады ограничить обращение рубля

Москва, 26 декабря. Депутат Верховной рады, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко предложил ограничить обращение рубля на территории Украины в ответ на санкции РФ. В Госдуме РФ заявили, что инициатива свидетельствует о том, что депутаты далеки от жизни украинцев.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что каждый депутат в своих антироссийских изречениях «изощряется в различных формулировках». Однако власти Украины никогда не пойдут на такой шаг, потому что ежегодно сотни миллионов рублей перечисляются на Украину из России простыми гражданами, которые уехали на заработки.

«Так что такие предложения могут вносить только недалекие люди, не разбирающиеся в геополитических направлениях и не знающие жизнь своего простого народа», — заявил Водолацкий в комментарии RT.

Запрет на обращение рубля нанесет непоправимый ущерб по простым гражданам Украины, которые и так находятся за чертой бедности. Подобные заявление украинских депутатов лишь очередной раз подчеркивают, насколько они далеки от людей и не знают жизнь собственного народа.

Кроме того, Наливайченко предложил ввести с Россией визовый режим и запретить россиянам владеть стратегическими объектами украинской инфраструктуры. Депутат призвал украинский парламент «двигаться по пути усиления и расширения действенных санкций против России» вместе с западными странами.