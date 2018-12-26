Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 26 декабря.

Ведущий Артем Шейнин напомнил украинскому политологу Максиму Яли, который назвал Крым «аннексированным» о том, что за воссоединение с Россией голосовали миллионы человек. Шейнин ответил украинскому журналисту, назвавшему Крым «аннексированным».

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что в стране наблюдается дефицит дров, несмотря на то, что они подорожали в два раза. Вслед за газом на Украине подорожали дрова.

Автор «Военно-промышленного курьера» Чоро Тукембаев предложил затопить Восточное побережье США с помощью разворота Гольфстрима. Для этого достаточно подорвать термоядерным зарядом радиальную дайку вулкана Снайфедльсйекюдль в Исландии. «Гнев Одина» смоет Восточное побережье США»: эксперт рассказал о супероружии России.

Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул — у России всегда есть, чем защитить свои морские рубежи. Войны не будет: в Совфеде рассказали об ответе Шойгу на угрозу США и НАТО с моря.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому Bild назвал инцидент в Керченском проливе «третьей волной оккупации» со стороны России. Луценко пожаловался немецким журналистам на «третью волну оккупации» со стороны России.

Россия имела полное право преподать Украине урок относительно правил навигации в Керченском проливе. Об этом пишет американский журнал The National Interest, комментирую ноябрьскую провокацию Украины в Черном море «Русский медведь» имел право учить Украину навигации в Керченском проливе ― The National Interest.

Дороги Петербурга к утру были очищены после сильного снегопада, который накрыл город накануне вечером. На очистку улиц вышли более 900 единиц уборочной техники. Власти Петербурга справились с последствиями сильного снегопада.

Небольшой частный буксир затонул во время шторма в Керченском проливе. Небольшой буксир затонул во время шторма у берегов Крыма.

По словам реставраторов, восстановление разрушенной боевиками мечети Омейядов в старом городе Алеппо может быть завершено не ранее 2021 года. На восстановление Великой мечети в Алеппо потребуется около трех лет.

Специальный выпуск передачи под названием «Голубой Ургант» подготовили для любителей шоу-программы «Вечерний Ургант». В программу позвали таких известных звезд российской сцены, как Иван Дорн, Монеточка, Feduk. Программу «Голубой Ургант» покажут на Первом канале.