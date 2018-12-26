Сирия против оккупации: США стали главной помехой на пути политического урегулирования конфликта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила необходимость устранения помех для политического урегулирования в Сирии, отметив, что этому продолжает мешать оккупация со стороны США.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с брифинга Захаровой, представитель дипведомства отметила, что в США заявили о выводе американских войск из Сирии, где они незаконно занимали территории, препятствуя урегулированию кризиса в арабской республике. Кроме того дипломат обратила внимание, что четкие заявления об уходе американцев пока не поступали ни из Белого дома, ни из Госдепа.

«Белый дом действует намеками, использует запутанные формулировки, — сказала Захарова».

Она также добавила, что США находятся в САР незаконно, что равно оккупации, и, покинув страну, они должны передать занимаемые территории законному правительству в Дамаске. При этом представитель МИД отметила, что уход американцев должен положительно сказаться на урегулировании кризиса в стране и приблизит долгожданный мир.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в администрации США сообщило, что американский контингент «покинет Сирию за 60-100 дней». Тогда же официальный представитель Белого дома заявил, что военные уже начали покидать арабскую республику.

В интервью ФАН эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедры политологии и социологии Андрей Кошкин отметил, что президент США Дональд Трамп сделал все от него зависящее, чтобы американские военные покинули арабскую республику. Однако, по его мнению, вывод контингента пока остается делом нерешенным.

«Он сделал все, чтобы уйти. Даже вступил в клинч с главой Пентагона, который в итоге подал в отставку. Тем не менее, мы уже видим, как назревает противодействие этому решению, — говорит эксперт. — Американский истеблишмент, значительная часть которого следует глобальным интересам США, определенных корпораций на Ближнем Востоке начинает сплачиваться в пику Трампу. Уже скоро начнут работу обе американские палаты в обновленном составе, и как они отреагируют на это решение, если и сейчас Конгресс встречает многие инициативы президента в штыки? В начале года увидим, сможет ли американский лидер преодолеть столь мощное сопротивление внутри страны».

Напомним, 19 декабря Трамп заявил о полной победе над террористами в арабской республике. По его словам, если главная цель коалиции по борьбе с ИГ1 во главе с США достигнута, то американским солдатам там больше делать нечего. Одним из первых о несогласии с решением президента заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, после чего американский генерал подал в отставку.

Негативно решение Трампа восприняли конгрессмены и ряд политиков, а также союзники США по НАТО. Между тем, уход американцев из 55-километровой зоны вокруг военной базы «Ат-Танф» вблизи границы Сирии с Ираком, положительно восприняли в Дамаске и Москве, поскольку эта база не один год была одним из главных препятствий для правительственной армии САР в ее действиях по установлению полного контроля над территорией страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.