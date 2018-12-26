Богато жить не запретишь: МФЦ Златоуста купил Toyota Camry за счет местных жителей

Администрация многофункционального центра (МФЦ) Златоустовского городского округа Челябинской области, население которого чуть более 160 тысяч человек, отличается не только современным подходом к работе с горожанами, но и завышенными требованиями к комфорту. Сославшись на производственную необходимость, руководство МФЦ пополнило автопарк центра новенькой иномаркой с многочисленными дополнительными опциями.

Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, для каких целей МФЦ понадобилась иномарка бизнес-класса и почему это возмутило местных жителей.

Скандал вокруг обычной закупки в городе Златоуст Челябинской области разразился в декабре, когда на сайте государственных закупок появилась заявка от местного МФЦ, который разместил извещение о приобретении у единственного поставщика серебристой Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей. Согласно документам государственной закупки, единственным поставщиком было выбрано ООО «Сейхо Моторс Спорт».

Покупка иномарки прошла в два этапа — сначала покупатель, то есть МФЦ, перечислил около 750 тысяч рублей на счет продавцу в качестве предоплаты. Окончательный платеж, в размере 70% от общей стоимости, 1,75 млн рублей был перечислен на расчетный счет продавца в течение 20 календарных дней после получения автомобиля и предоставления счета-фактуры и товарной накладной.

Согласно проекту договора, МФЦ решил приобрести пятиместный седан бизнес-класса шестого поколения (модельный ряд запущен в производство в 2006 году). Помимо базового наполнения, заказчик просил также оснастить авто солнцезащитной шторкой заднего стекла с электроприводом, подогревом задних сидений, аудиосистемой премиум-класса, четырьмя камерами обзора по периметру автомобиля, подсветкой в зоне ног водителя и переднего пассажира, креплениями для детского сидения, ионизатором воздуха и многими другими дополнительными опциями для комфорта водителя и пассажиров.

Покупка учреждением столь дорогого автомобиля возмутила общественников, которые попытались разобраться в сложившейся ситуации, но вместо ответов получили лишь больше вопросов. Дело в том, что согласно тому же сайту государственных закупок в ноябре прошлого года МФЦ уже приобретал у единственного поставщика два автомобиля Hyundai.

Первая дорогостоящая автопокупка была произведена в начале ноября 2017 года — тогда у единственного поставщика была куплена новая черная Hyundai i40, за которую было отдано 1,3 млн рублей. А следом в том же месяце за 1,38 млн рублей МФЦ приобрел черную Hyundai Sonata 2017 года издания. К слову, в 2015 году была приобретена новенькая серебристо-серая LADA Kalina универсал за 489 300 рублей.

Занятный факт — все закупки проходили с особой пометкой о том, что «существует срочная потребность в продукции, а проведение конкурентных процедур закупки, по причине отсутствия времени, нецелесообразно». При этом иномарки покупались за счет бюджета Златоустовского городского округа, а это значит, что жители Златоуста стали спонсорами комфортного, а в некоторых случая и роскошного передвижения сотрудников многофункционального центра по их рабочим делам.

«Закупка у единственного поставщика — неконкурентная форма закупки, которая может быть сделана на различных основаниях, например, при чрезвычайном происшествии, либо у монополии, такой как единственный поставщик электроэнергии или тепла. Конечно, бывают иные основания, которыми они (МФЦ) и воспользовались, — объяснил ФАН член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов. — То есть в МФЦ возникла «острая необходимость» в приобретении Toyota Camry за 2,5 миллиона, вот такую закупку они и провели».

Как отметил собеседник ФАН, у сотрудников многофункционального центра Златоустовского городского округа потребности в комфорте при передвижении оказались намного выше, чем, например, у коллег в МФЦ Магнитогорска. Те в конце октября прошлого года приобрели в свое пользование автомобиль на сумму чуть менее 900 тысяч рублей. Помимо цены, требования к автомобилю у них также были довольно скромные: стандартный белый цвет кузова, механическая коробка передач и никаких излишеств.

«Покупка роскошных, на наш взгляд, автомобилей для руководителя МФЦ за бюджетный счет — это чрезмерно, тем более что Toyota Camry в базовой комплектации стоит на миллион дешевле. А что произошло с двумя автомобилями, которые были приобретены для рядовых сотрудников в прошлом году? Директору что, не по статусу ездить на Sonata? — задался вопросом собеседник ФАН. — Это же тоже большой представительский автомобиль».

По словам Денисова, автономные учреждения не попадают под нормирование закупок, устанавливаемое постановлениями региональной и местной администрации, что позволяет автономным государственным учреждениям закупать более дорогостоящие и более мощные автомобили даже за счет бюджетных средств. Муниципальное автономное учреждение не попадает под действие Федерального закона №44, а руководствуется собственным положением о закупках, принятым самим учреждением в соответствии с Федеральным законом №223.

ФАН обратилось с запросом к МФЦ и администрации города, чтобы выяснить, почему было принято решение приобрести дорогостоящую иномарку, если год назад уже производилась закупка автомобилей. Был получен ответ, что закупка была проведена в соответствии с действующим законодательством и внутренним положением, разработанным в соответствии с 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг»).

«Заказчиком был проведен мониторинг цен на официальных сайтах дилеров, — пояснила ФАН советник главы Златоустовского городского округа по информационной политике Юлия Прокопьева. — На основании анализа было принято решение о заключении договора по минимальной предложенной поставщиком цене в соответствии с действующим законодательством».

К слову, собеседница ФАН отметила, что согласно основному внутреннему документу — положения о закупках, где подробно прописан порядок и все этапы такой деятельности, — в качестве одного из способов закупки предусматривается закупка у единственного поставщика, где сумма одного договора не должна превышать 2,6 миллионов рублей.

Также в администрации муниципалитета отметили, что в Златоустовском городском округе осуществляют свою деятельность три филиала многофункционального центра. Однако уточнять, зачем и для каких целей понадобилось приобрести дорогостоящие автомобили и в каких филиалах четыре автомобиля используются ни в МФЦ, ни в администрации города не стали.