Донбасс сегодня: военное положение отменено, но планы наступления ВСУ остаются

Донбасс, 26 декабря. ВСУ наращивают группировки войск рядом с ДНР и ЛНР. В Донецке опровергли обвинения украинских военных в обстреле нежилого поселка под Горловкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Существенно снизилось число обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик, Киев 22 раза нарушил режим прекращения огня.

На мариупольском и горловском направлениях украинские силовики использовали боевые машины пехоты и гранатометы. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Киев трижды обстреливал поселки Донецкий и Желобок в ЛНР при помощи 82-мм минометов.

Военное положение отменено, но планы наступления остаются

Несмотря на объявленное президентом Украины Петром Порошенко окончание действия военного положения, украинские войска, равно как и руководство страны, похоже, не оставляют планов по силовому решению донбасского конфликта.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что командование Объединенных сил продолжает стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения войск в Донбассе.

Так, в Рубежное Луганской области прибыл очередной эшелон с военной техникой для 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После разгрузки железнодорожного состава технику направили в прифронтовой поселок Золотое-4.

В ДНР опровергли обвинения Киева

Украинские СМИ сообщили о «подлой провокации» военных ДНР, которые специально «обстреляли подконтрольный Киеву хутор Южный, чтобы обвинить в этом силовиков Украины».

Как сообщило местное издание, в данном населенном пункте отсутствовали украинские военные, а потому «обстрел» был именно провокационным.

Информацию СМИ выдали на основе сообщения пресс-центра штаба Операции объединенных сил. Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) «подтвердила» информацию своих же силовиков и выложила на официальной странице фотографии последствий «обстрела».

В ДНР опровергли причастность к данному «обстрелу» и заявили, что эти обвинения сфальсифицированы Киевом, чтобы отвлечь внимание от готовящейся провокации с химическими веществами.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в беседе с корреспондентом ФАН предложил обратить внимание на представленные украинским СЦКК фотографии. Как заметил офицер, на снимках можно увидеть дома, которые были разрушены украинскими артиллерийскими обстрелами еще в 2014–2015 годах. По всей видимости, украинские военные пропагандисты фальсификацией попытались залатать свои «информационные дыры», но и в этот раз у них мало что получилось.