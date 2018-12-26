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Путин пообещал поддержку российским экспортерам

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Путин пообещал поддержку российским экспортерам

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены поддерживать российских экспортеров, прежде всего, в несырьевом секторе. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского бизнеса.

«Конечно, будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего, конечно, в несырьевой секторе — высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве», — заявил президент РФ.

Путин добавил, что работа по улучшению делового климата в России будет продолжена. Также лидер РФ назвал российский бизнес ответственным и действенным партнером в реализации нацпроектов.

Путин подчеркнул, что работа по реализации нацпроектов будет развернута уже в первом квартале 2019 года. Власти рассчитывают на содействие бизнеса в необходимом для России экономическом прорыве, отметил Путин.

Автор: Софья Куликова
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